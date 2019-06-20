Автор: Внеш. корр.

НОВОЕ ШОУ В ИРКУТСКОМ ЦИРКЕ

Опубликовано: 06.06.2019 16:07

Настоящий подарок для иркутян в этом году ко дню города и для всех юных зрителей ко дню защиты детей! С первого июня в иркутском цирке новое грандиозное шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк»! Уникальность программы – в ее единстве. Для спектакля был спроектирован огромный золотой замок с хрустальными люстрами и мраморными колоннами. Артисты, которых задействовано более сотни, выходят на арену в настоящих королевских эксклюзивных костюмах. В коронах здесь все – и люди, и животные!