Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 30.12.2018

Опубликовано: 30.12.2018 12:02

Корреспондент Алексей Келэвро побывал в гостях на базе отряда иркутского ОМОНа. Познакомился с силовиками, посмотрел техническое оснащение, вооружение личного состава, послушал увлекательные и наполненные военным драматизмом истории о боевых командировках на Северный Кавказ о том, как 30 лет назад появились особенные милиционеры. Обо всем этом и о многом другом рассказал командир отряда ОМОН Росгвардии по Иркутской области Сергей Буренков.