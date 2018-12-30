"Разговор о важном" от 30.12.2018

По данным ЦБР (2018.12.30)
Выпуск новостей за 29.12.2018 (79.11)
Корреспондент Алексей Келэвро побывал в гостях на базе отряда иркутского ОМОНа. Познакомился с силовиками, посмотрел техническое оснащение, вооружение личного состава, послушал увлекательные и наполненные военным драматизмом истории о боевых командировках на Северный Кавказ о том, как 30 лет назад появились особенные милиционеры. Обо всем этом и о многом другом рассказал командир отряда ОМОН Росгвардии по Иркутской области Сергей Буренков.