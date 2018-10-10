Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 09.10.2018

Опубликовано: 09.10.2018 20:57

10 лет назад Иркутск пережил потрясение. В прямом смысле этого слова. В августе 2008-го город трясло и очень серьезно. Центральная сейсмическая станция зарегистрировала тогда толчки силой 6-7 баллов. Несмотря на огромную мощность, землетрясение не вызвало существенных разрушений, жертв нет. И дома не разрушились. А могли или нет? И что делать, чтобы и в дальнейшем не разрушались? Об этом расскажет наш гость Денис Воронов, председатель общественного движения "Регенерация города".