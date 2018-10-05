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Автор:
Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 05.10.2018

Опубликовано: 05.10.2018 18:36

Ограничения возможностей здоровья не должны быть помехой в выборе специальности. За это выступает Международное движение "Абилимпикс". В России оно только набирает обороты. Иркутская область не осталась в стороне. Первый чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" состоялся в Иркутске. Об этом в нашем выпуске программы "Барьеров нет". А также расскажем о том, как прошел областной чемпионат по настольному теннису среди инвалидов, людей, для которых ракетка и легкий белый мячик - это не просто спортивный инвентарь, а инструменты для достижения больших побед. И в первую очередь над собой.



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