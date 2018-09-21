Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 21.09.2018

Опубликовано: 21.09.2018 21:03

"Благотворительный матч "Шаг вместе" уже второй год проходит в областном центре. Приезжают звезды спорта, театра, кино. Но главными героями спортивного праздника становятся дети. С тяжелым диагнозом ДЦП. В этот раз во дворце спорта "Труд" десяти семьям вручили такие нужные в повседневной жизни кресла-коляски. В сегодняшнем выпуске программы "Барьеров нет" расскажем о том, как это происходило, а также о театре, который лечит. В Иркутске уже несколько лет работает интегрированная студия "Театр как терапия", там актерским мастерством занимаются люди с синдром Дауна, ДЦП, аутизмом. Но всех их объединяет любовь к творчеству, спектакли, выступления и крепкая дружба. Иногда на занятия в студию приходят волонтеры, наравне со всеми они делают упражнения и показывают этюды.





