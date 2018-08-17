Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 17.08.2018

Опубликовано: 17.08.2018 22:08

Семьям, которые воспитывают особенных детей, нужна особая поддержка. В обычный детсад такого малыша не отдашь, но развивающие занятия и общение со сверстниками ему даже важнее, чем здоровым детям. В детских садах Иркутска для таких занятий сейчас организуют специально оборудованные помещения - лекотеки. Что еще делают для создания доступной среды в учреждениях образования? Расскажем в выпуске программы "Барьеров нет". А рубрика "Свой опыт" посвящена человеку, который прошел пешком от Иркутска до Москвы, вплавь проделал путь из Читы до Комсомольска-на-Амуре. Александра Варенкова в родном Ангарске называют неутомимым путешественником. И это при том, что у мужчины вторая группа инвалидности. Кроме того, герой нашей рубрики "Свой опыт" занимается реабилитацией людей с тяжелыми заболеваниями. Ставит на ноги в буквальном смысле этого слова.





