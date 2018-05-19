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Внеш. корр.

Шоу должно продолжаться

Опубликовано: 20.05.2018 12:10

Изображение Он вызывает весь спектр эмоций. Негодование, ревность, радость, возмущение, восторг. И главное, он вызвал у жителей Иркутска вопрос - Будет ли он вообще и каким будет?

В феврале этого года стало известно, что фестиваля «БайкалМоторШоу» не будет, организаторы устали и хотят отдохнуть. И тогда иркутский предприниматель Владимир Астафьев решил: почему бы и нет? Почему бы и не продолжить традицию? Он сказал: «я готов стать одним из организаторов, вместе с продюсерским центром «Байкал Шаман». Владимир Астафьев рассказывает: «Ко мне обратились представители авто- и мото-сообществ и поддержали идею. Но ревность - страшная штука! Прежние организаторы думали. Что без них не будет и шоу, а когда выяснилось, что это не так - обиделись. Словом, нашу инициативу встретили в штыки».

Однако организаторы «АвтоМотоШоу» отчаиваться не стали, эти люди из тех, что привыкли работать, они плотно занялись переговорами с площадкой для шоу, с потенциальными спонсорами, участниками, ведущими. Главная идея, которую организаторы хотят донести до жителей города - они не преследуют коммерческих целей. Владимир Астафьев, владелец музея ретро-автомототехники говорит открыто: «Мы не планируем заработать на этом. Мы хотим, чтобы праздник в городе состоялся и оставался и далее символом Иркутска».

Символ получился несколько скандальный. Пользователи Интернета хорошо знают слово «троллинг». Это когда все вроде бы так, но немножко по-другому. Кому-то от троллинга весело, кто- то юмор воспринимать не умеет. Иркутск ахнул! Афиши нового шоу повторили внешний вид и верстку названия, совпало и место проведения фестиваля… Словом, новая афиша не сильно отличалась от афиши старого фестиваля - скандал получился знатный. Он разгорелся как лесной пожар. Продюсерский центр «Байкал Шаман», который вызвал огонь на себя, взявшись организовывать фестиваль «АвтоМотоШоу» назвали и шарлатанами и чуть ли не преступниками. Троллинг удался на славу, внимание к мероприятию обрушилось на город как летняя гроза.

Для чего так поступили организаторы? Да все просто. За два месяца просто нереально раскрутить бренд «с нуля», поэтому и было принято такое решение: чтобы шоу изначально было узнаваемым в городе, чтобы зрители и участники, которые с прошлого года ждут фестиваль тюнинга, пришли и получили удовольствие. И для того, чтобы собрать единомышленников.

Опыт проведения крупных фестивалей давно уже накоплен в продюсерском центре «Байкал-Шаман». У Центра налажены обширные контакты среди рок-сообщества, в байкерской среде, автомобильных сообществах.

«Сейчас мы напряженно работаем, чтобы на высоком уровне провести «АвтоМотоШоу», сохранить все лучшее от БайкалМоторШоу и реализовать свежие идеи», - рассказал продюсер «АвтоМотоШоу» Олег Кочановский. Вместе с руководителем GT-клуба Алексеем Белоусовым они организовали творческий союз. Результат деятельности этого союза вскоре и предстоит увидеть иркутянам.

Теперь о главном. «АвтоМотоШоу» в Иркутске состоится! Оно пройдет на стадионе «Труд» 2 и 3 июня. Открытие назначено на 14 часов. Кстати, новые участники шоу регистрируются ежедневно, в их числе - победители соревнований по дрифту, призеры БайкалМоторШоу прошлых лет. Зрители уже покупают билеты на сайте БМШ38.РФ и в кассах стадиона «Труд».

Программа фестиваля составлена таким образом, чтобы сделать больший упор на собственно шоу, чем это было в прошлые годы. В роли ведущих выступят Константин Озеров, Олеся Волкова, Александр Манаков. Ожидается выступление музыкальных групп "Эстрада", "Extrovert", "Чайковский и Трубы Мира". Приедет рок-группа из Бурятии "Сагаан Турлааг". Кстати, в этом году в программе будет вообще довольно широко представлена этническая составляющая – недаром продюсерский центр зовется «Бвайкал-Шаман»! Конкурс "мокрых маек"  несомненно не оставит сильную половину человечества равнодушной. А закрепит результат конкурс красоты "Мисс-АвтоМотоШоу".

Для детей до 10 лет вход обещают сделать бесплатным, аниматоры повеселят и детей и родителей.

А участники тем временем готовят машины к показу.

Им предстоит бороться за победу в номинациях "Инженерия", "Внедорожник", "Проект", "Стэнс" (заниженные автомобили), "Рестайлинг", "Звуковая атака", "Ретро-автомобили", "Ретро-мотоциклы". Лучшую группу поддержки определят зрительским голосованием. В Иркутске ходили слухи, что знаменитый призовой фонд фестиваля опустел и новое шоу останется без призов. Оказывается, и это не так. 1,5 миллиона рублей поделят между собой победители, так что им есть за что бороться.

Напоследок хочется немножко поморализаторствовать, настроение такое, в преддверии лета, видимо. Человечество так устроено, что все новое оно обязательно воспринимает в штыки. Иркутск в этом плане не исключение, скорее наоборот. Наш город очень строг к переменам, он должен обязательно присмотреться, привыкнуть, понять, что из всего этого получится. Такой уж у него характер, тяжелый, сибирский, строгий. Но если получается что-то хорошее, то Иркутск непременно это оценит и будет гордиться удачными находками.

Пусть «АвтоМотоШоу» состоится! Пусть ему повезет!

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