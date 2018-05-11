"Барьеров нет" от 11.05.2018

По данным ЦБР (2018.05.11)
Выпуск новостей за 11.05.2018 (50.76)
Когда душевный порыв одного человека помогает идти вперед другому. Преподаватель по сольфеджио из Ангарска Надежда Ткачева ради одного ученика окончила специальные курсы, чтобы как можно лучше дать материал. С тех пор музыкальный путь Максима Федорова, мальчика со слабым зрением, зазвучал по-новому. О творческом тандеме расскажем в нашем выпуске программы "Барьеров нет". А также о том, как группа иркутских художников, писателей и поэтов объединилась одной идеей: рассказать и показать детям с ограниченными возможностями здоровья, что окружающий мир шире, ярче и интереснее. Ежегодно эти люди приезжают в школы Иркутской области и проводят специальные творческие занятия.