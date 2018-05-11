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Автор:
Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 11.05.2018

Опубликовано: 11.05.2018 17:19

Когда душевный порыв одного человека помогает идти вперед другому. Преподаватель по сольфеджио из Ангарска Надежда Ткачева ради одного ученика окончила специальные курсы, чтобы как можно лучше дать материал. С тех пор музыкальный путь Максима Федорова, мальчика со слабым зрением, зазвучал по-новому. О творческом тандеме расскажем в нашем выпуске программы "Барьеров нет". А также о том, как группа иркутских художников, писателей и поэтов объединилась одной идеей: рассказать и показать детям с ограниченными возможностями здоровья, что окружающий мир шире, ярче и интереснее. Ежегодно эти люди приезжают в школы Иркутской области и проводят специальные творческие занятия.



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