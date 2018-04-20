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Автор:
Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 20.04.2018

Опубликовано: 20.04.2018 18:49

"Аутизм" происходит от греческого слова autos — сам. Аутичный ребенок - маленький человек "сам в себе", живущий в своем мире. По одним из данных, сегодня на 68 здоровых детей один ребенок рождается с аутистическим расстройством. Долгое время оно считалась неизлечимым. Однако уже сейчас в мире есть немало примеров успешной реабилитации. Об этом в нашем выпуске программы "Барьеров нет". Также расскажем, как иркутские спортсмены готовятся к Всероссийским соревнованиям по программе специальной олимпиады. Выступать будут всадники с ментальными нарушениями развития.



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