"Барьеров нет" от 20.04.2018

По данным ЦБР (2018.04.20)
Выпуск новостей за 19.04.2018 (36.89)
"Аутизм" происходит от греческого слова autos — сам. Аутичный ребенок - маленький человек "сам в себе", живущий в своем мире. По одним из данных, сегодня на 68 здоровых детей один ребенок рождается с аутистическим расстройством. Долгое время оно считалась неизлечимым. Однако уже сейчас в мире есть немало примеров успешной реабилитации. Об этом в нашем выпуске программы "Барьеров нет". Также расскажем, как иркутские спортсмены готовятся к Всероссийским соревнованиям по программе специальной олимпиады. Выступать будут всадники с ментальными нарушениями развития.