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Автор:
Ирина Белогривая

Блеск и сияние – тренд наступающего года

Опубликовано: 25.12.2017 17:40

Изображение Предновогодняя суета уже витает в воздухе. В магазинах ажиотаж: люди покупают продукты к Новому году, готовят подарки. А прекрасную половину человечества волнует еще один важный момент - в чем встречать новый год и какой сделать макияж? Этот вопрос мы задали визажисту.

Естественность. В наступающем году она диктует моду в макияже. Новогодняя ночь не исключение. Главная задача - подчеркнуть природную красоту. Поэтому визажист Роза Садовая рекомендует использовать хорошую базу и тональную основу. Глаза можно выделить нюдовыми тенями и подводкой. А вот основной акцент на губы. Модные ягодные оттенки или блеск. "Новогодний тренд сейчас - это сияющая кожа. Хайлайтер дает такой эффект. Использовать его. То есть тренд - блистать и сиять. Матовая кожа сейчас уже не в моде. То есть сияние легкое", - рассказала Роза Садовая, визажист.
На прилавках сейчас масса средств для макияжа. Например, в магазине "Девчата" можно найти все для новогоднего мейкапа. Он открылся сегодня и стал первым в сети, которая будет представлена в Иркутске, Ангарске и Чите. Большой ассортимент известных брендов по выгодным ценам. Поставки идут напрямую из Москвы. Румяна, тени, помада, средства для создания причесок. Отдельно представлены средства с пометкой органик. "Есть и кремовые линии, гели для душа, шампуни, декоративная косметика, краски. Мне кажется, у нас есть все то, что только может быть", - подчеркнула Маргарита Солдатова, директор магазина "Девчата".
В честь открытия иркутянкам здесь дарят макияж от профессионального визажиста. Также тут можно найти подарки близким и друзьям к наступающим праздникам.

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