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Автор:
Внеш. корр.

Информация от МЧС

Опубликовано: 03.12.2017 14:39

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Информация от МЧС

В настоящее время люди, спасённые пожарными Усть-Кута из пятиэтажного жилого дома, находятся в безопасности.

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Медицинская помощь потребовалась пятерым людям, в том числе человеку, находившемуся в тот момент в квартире на первом этаже. Житель квартиры на втором этаже погиб.

В настоящее время на месте происшествия работают 5 единиц техники и 23 человека от МЧС России. Власти города принимают решение о расселении жильцов дома на время, пока специальной комиссией будет произведена оценка состояния дома и принято решение о возможности дальнейшего проживания в нём людей. При этом подчёркивается важность недопущения нарушения их жизнеобеспечения.

Жилой дом, где произошло происшествие, негазифицирован. По предварительной информации, газовый баллон был принесён в квартиру на первом этаже, где по неизвестной пока причине и произошёл хлопок газа.

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