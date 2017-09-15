Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

Опубликовано: 15.09.2017 22:23

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А значит, приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Очертания родного края. Кому-то облик родины знаком с детства, а слепым людям чаще всего остается только представлять, какая она - Иркутская область с ее реками, горами, большими и маленькими городами и бескрайними просторами тайги. А ученики иркутской школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей - первые в регионе, кто сможет изучать географию родного края по уникальным тактильным картам Иркутской области.