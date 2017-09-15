Автор: Марина Беклемишева

Завершается 8-ой международный славянский литературный форум "Золотой Витязь"

Опубликовано: 15.09.2017 18:30

На этой неделе в Иркутске проходил его заключительный этап. В этом году форум посвятили памяти нашего земляка - писателя Валентина Распутина. Он был первым почётным председателем литературного "Золотого Витязя". Десятки писателей и артистов выступали перед зрителями. Говорили с ними о самом главном: духовности, нравственности, любви и совести. Кроме концертов и встреч, конечно, была культурная программа и для участников фестиваля. Они посетили музей "Тальцы", базу МЧС в Николе и поздоровались с нашим Байкалом.

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