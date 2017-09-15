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Автор:
Маргарита Кислицына

Турнир среди любителей компьютерных игр пройдет в Иркутске

Опубликовано: 15.09.2017 16:59

Изображение В это воскресение Иркутск ждет кибервызов. Столица Приангарья примет федеральную серию турниров «Время танков. Битва взводов». WorldofTanks - самая популярная игра на постсоветском пространстве и особенно в России. По официальным данным, только в нашем регионе у нее более 250 тысяч поклонников. Мировая аудитория превышает 110 миллионов человек.

Иркутские "танкисты" будут соревноваться в командных матчах и в личном зачете. Участие в виртуальных сражениях может принимать любой игрок совершенно бесплатно. Лучших ждут ценные подарки. Кроме того, у участников турнира будет уникальная возможность лично пообщаться с разработчиками игры, которые уже прилетели в Иркутск из Минска. «Мы подготовили огромное количество зон и развлечений, каждый найдет развлечение для себя. Приходите всей семьей, потому что зоны есть детские, женские, зона личного зачета для пап. Также будет разворачиваться командный зачет на нашей сцене, где мы определим финалиста и победителя, который получит шанс представлять Иркутск в городе Екатеринбурге», - рассказывает Максим Грачёв, представитель компании разработчика игры, г. Минск. «Специально для турнира мы организовали выделенный канал, провели два оптоволоконных кабеля, общей пропускной способностью два гигабита в секунду, что может гарантировать высокие скорости и качество интернета для игроков.  Дополнительно для всех гостей мероприятия организовано wi-fi зона на семи тысячах квадратных метрах ледовой арены. Каждый из гостей сможет в режиме онлайн делиться новостями, эмоциями, впечатлениями», - говорит   Михаил Ковалёв, заместитель директора филиала "Дом.ru" в Иркутске.

Впервые турнир по WorldofTanks прошел в Иркутске в августе 2015 года. Участие в нем приняли более двух тысяч человек. В этом году организаторы ожидают еще больше игроков. Кибербитва начнется в воскресение 17 сентября в 12 часов дня в Ледовом дворце. Вход свободный.

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