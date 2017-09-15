Автор: Марина Беклемишева

Международный театральный фестиваль имени Александра Вампилова пройдет в Иркутске

Опубликовано: 15.09.2017 16:53

19 театров, 5 стран, 362 артиста, 4 тысячи зрителей и одна собака. Это 11-ый международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова в цифрах. В год 80-летия драматурга театральный праздник будет насыщен его пьесами.

Спектакли по произведениям Вампилова на сценах драматического и театра юного зрителя сыграют коллективы Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, зрители увидят французскую и монгольскую версии "Старшего сына" и "Провинциальные анекдоты" от драматического театра Узбекистана. «Здесь будут показаны пьесы лучших драматургов современности. Прежде всего это, конечно, Александр Вампилов. Это Шукшин, это Платонов. Я думаю, что в этом мы отличаемся от многих фестивалей», - говорит Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области.

В этом году на фестиваль имени Вампилова театры мира подали 70 заявок, из них организаторы выбрали лишь 19. Торжественное открытие форума пройдёт в воскресенье в 17:30 на театральной площади у памятника драматургу.

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