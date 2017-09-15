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Автор:
Анастасия Байдракова

Тестирование на ВИЧ-инфекцию провели в Иркутске

Опубликовано: 15.09.2017 16:50

Изображение Выйти в магазин - и по пути узнать свой ВИЧ-статус. Такая возможность сегодня была у жителей иркутского микрорайона Ново-Ленино. Мобильная станция СПИД-центра работала на остановке Школьной четыре часа. Тестирование прошли больше семидесяти человек. Представители центра рассказывали горожанам о путях передачи инфекции, о профилактике.

И сами задавали вопросы. Например, можно ли заразиться ВИЧ во время прививки. А тем, кто сомневался, поясняли: там, где используют стерильные одноразовые инструменты, никакой опасности нет. Основной путь передачи инфекции сейчас - половой. Тем же, кто отвечал правильно, дарили сладкие подарки. «Это очень важно для нашего района, где очень много живет молодежи. Молодежь очень редко ходит на медосмотр, а по пути на работу, в институт они могут пройти пройти тест за 10 минут. И если результат будет положительный, то тут же расскажут, куда обратиться, что дальше делать. И окажут психологическую и социальную помощь», - говорит Виталий Матвийчук, депутат думы г. Иркутска.

В Ново-Ленино такая акция прошла впервые. Ее планируют повторить через несколько месяцев.

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