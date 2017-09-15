Автор: Виктория Малая

Сотрудники МЧС проводят рейды среди жителей частного сектора

Опубликовано: 15.09.2017 16:46

В преддверии отопительного сезона уделяют особое внимание к жителям деревянных домов. Уже сейчас люди включают в своих квартирах обогревательные приборы и печи. Инспекторы напоминают, делать это нужно максимально безопасно.

Старые деревянные дома как правило имеют пятый класс огнестойкости, то есть могут гореть буквально как спички. С начала года больше ста пятидесяти пожаров произошло именно по причине неправильной эксплуатации техники и печного оборудования.«Основные причины пожаров - это перенагруз старых электросетей. Граждане зачастую используют не новую электропроводку, а используют ту, которая имеется. И зачастую не вкладывают денежные средства для того, чтобы улучшить свое благо. А также применение некачественных электроприборов. Не заводского изготовления» - говорит Артем Отришко, начальник отдела надзорной деятельности г. Иркутска.

Во время рейда инспекторы обращают внимание на состояние проводки в домах, наличие деревянных конструкций вблизи нагревательных приборов. Также людям вручают специальные памятки.

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