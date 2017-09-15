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Автор:
Алексей Келэвро

Платить за проезд на входе предлагают в транспорте Иркутска

Опубликовано: 15.09.2017 16:41

Изображение Заплати и только после этого проходи. Городские власти предлагают иркутянам протестировать новую системы оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь 15 рублей водитель вправе потребовать на входе в салон.

Немногозначительным жестом теперь водители маршрутных такси указывают пассажиром, что оплатить поездку нужно на входе. Правда читают надпись не все, а некоторые попросту игнорируют и по привычке отдают деньги только по приезду. Поскольку новое правило действует только первый день, водителям приходиться самостоятельно вести подсчет вошедших пассажиров, запоминая их внешность.

На таком нововведении настояли иркутские перевозчики, по их мнению подобная система уже много лет успешно действует во всех городах страны. А ведь новая система расчета за услугу может существенно уменьшить количество безбилетников. «При выходе он сунет эту тысячу. И ни к чему. Потому что сзади тоже машина идет, у него свои дела. С тысячи не будешь сдачи давать. И отпускаешь его, они привыкают. И катаются потом с этой тысячей. И его все отпускают», - говорит водитель. 

Что касается пассажиров, им по большому счету не принципиально, когда давать деньги водителю. Главное, чтобы не было пробок ни на дорогах, ни на входе в салон транспорта. На входе или выходе брать плату за проезд - личное дело индивидуального перевозчика. Власти предлагают горожанам обсудить тему в соцсетях или запустить голосование.

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