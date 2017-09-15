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Автор:
Яна Романова

Благотворительная баскетбольная игра прошла в Иркутске

Опубликовано: 15.09.2017 15:05

Изображение Эмоции и азарт как в матче профессионалов. В Иркутске политики, звезды кино, спортсмены провели благотворительную баскетбольную игру "Шаг вместе". Вырученные средства направят в помощь детям, больным ДЦП.

Это первая минута матча, и хозяева - не промах - дают понять, игру стоит досмотреть до конца. Первые два очка команде Иркутской области приносит чемпион Европы Алексей Саврасенко. И дальше "наши" уходят в отрыв, ведут +10. Правда, к перерыву немного подустав темп сбавляют -39:36. На площадке сплошь звездный состав - номер 15 - Олимпийская чемпионка, баскетболистка Ирина Сумникова. Признается, эмоций не меньше, чем на самых крупных соревнованиях.«Мы совершенствуемся, стараемся, чтобы наша акция дошла до болельщика, что мы это делаем ради них. Поактивней надо чуть-чуть, сейчас во втором тайме добавим, чтобы показать всё лучшее, что мы можем», - рассказывает Ирина Сумникова, Олимпийская чемпионка, баскетболистка.

Как в воду глядела. После перерыва гостей будто подменили. В роли догоняющих была уже команда Иркутской области. Очки на свой счет записал актер, иркутянин Виталий Абдулов. В прошлом играл за юношескую сборную, говорит, 10 лет уже не тренировался, но в этом матче прежде всего важна его благотворительная направленность. «Гостеприимство сибирское существует, если человек обращается за помощью, должен помочь. Благотворительность - это когда ты помогаешь людям, которых ты никогда не видел и может никогда не увидишь, для меня так. Мы доверяем организаторам, знаем их - это Гоша Куценко и весь коллектив», - делится Виталий Абдулов, актёр .

Идея провести такую игру появилась в прошлом году, рассказал губернатор Сергей Левченко, он и сам сегодня на площадке наравне со всеми. В прошлом игрок сборной Новосибирской области по баскетболу признался, пришлось месяц тренироваться, чтобы было не стыдно показать себя. В итоге отличился трижды. Все собранные деньги от благотворительного матча "Шаг вместе" пойдут на покупку специальных колясок для детей, больных ДЦП. «Я думаю, что матч и фото с известными спортсменами, артистами их вдохновит, чтобы они продолжали бороться и становились крепкими людьми. Очень многие паралимпийцы у нас в Иркутской области добиваются хороших результатов, я им желаю, чтобы они были не хуже», - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В следующем году благотворительный матч повторят, хозяева обещают сыграть мощной командой. А это игра закончилась вничью - 66:66.

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