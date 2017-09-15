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Автор:
Ирина Белогривая

В Иркутске начали восстанавливать храм Дмитрия Донского

Опубликовано: 15.09.2017 14:21

Он сгорел во время июньского пожара в городке ИВВАИУ. Иконы и мощи успели вынести из огня. А вот сами помещения сильно пострадали. Летом службы пришлось вести на улице. Но уже в это воскресенье прихожан ждут на новом месте. На прежнем приход решили не восстанавливать. Реконструируют здание по соседству.

Здесь раньше была типография. Последние пять лет здание пустовало. А месяц назад начали готовить помещения под будущий храм. Сняли сгнившие полы, убрали старые окна, полностью очистили стены от обоев и краски. Внутри установили металлические балки. Чтобы усилить каркас здания. Сейчас идут кровельные работы. Половину крыши уже поменяли. 30 грузовиков одного только строительного мусора вывезли отсюда.

Это здание 1906 года. Несмотря на столетний возраст стены у него крепкие. Общая площадь всех помещений 550 квадратных метров. По проекту здесь будет храмовая зона, отдельная крестильная. Кухня и трапезная, два кабинета воскресной школы. И даже кельи для паломников. Ни в одном храме Иркутска таких нет. «В связи с тем, что в нашем приходе имеется иконописная студия, мы ремонт делаем так, чтобы потом на стенах писались иконы. Сейчас ведем так ремонт. Чистим стены, будем использовать специальные краски, штукатурки, грунтовки», - говорит Константин Кожуховский, протоиерей, настоятель храма благоверного князя Дмитрия Донского .

Завершить все работы надеются к концу следующего года. Приход восстанавливают на средства прихожан. Поддерживают стройку и разные организации города: помогла одна из авиакомпаний, иркутский аэропорт предоставил часть материалов. К зиме спешат сделать хотя бы тепловой контур. Требуется замена инженерных сетей, новые полы, потолки. На реконструкцию требуются немалые средства. Но, как говорит отец Константин, с Божьей помощью справимся.

Помочь восстановить храм Дмитрия Донского может любой.

Реквизиты банка для перечисления денежных средств:

Наименование получателя:

Местная религиозная организация православный приход храма благоверного князя Димитрия Донского г.Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви ( Московский Патриархат)

ИНН 3808137210

КПП 384901001

Банк получателя: Байкальский банк ПАО Сбербанк РФ г.Иркутск

Бик 042520607

К/ счёт 30101810900000000607

Р/ счёт 40703810218350001875

Назначение платежа:

Пожертвование на уставную деятельность.



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