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Автор:
Виктория Малая

Родители выступили против увольнения тренера по плаванию в Шелехове

Опубликовано: 15.09.2017 14:15

Не дают тренировать детей. Своеобразный митинг в поддержку уволенного тренера по плаванию провели в Шелехове. Родители юных спортсменов уверены только он сможет добиться от их детей хороших результатов. Но руководство бассейна "Лазурный" считает иначе.

Все эти люди собрались в поддержку одного человека. На занятия к Алексею Белику ходило больше пятидесяти детей. Сейчас все они остались как говорят в спортивной среде "без воды". Летом представители бассейна договор с тренером расторгли, и уже в начале сентября родители узнали - ходить на тренировки будет некуда. Точнее не к кому - менять инструктора мамы и папы юных спортсменов категорически не хотят. «До этого ребенок ходил к другому тренеру, к женщине, ходил вяло, с неохотой. Когда мы пришли к этому тренеру, ему понравилось. Он каждый день ждал тренировки. Через три-четыре тренировки Алексей Валерьевич начал показывать видео, как ребенок поплыл», - рассказывает Игорь Кособрюхов, папа школьника. «Дети, пятьдесят детей, хотят ходить именно к этому тренеру. Почему нам не дают возможность арендовать воду и проводить занятия с детьми? Дети очень страдают от этого», - говорит Ольга Давыдова, мама школьника . 

Сам тренер говорит: договор с ним расторгли из-за мести. Якобы он вынес сор из избы. Алексей Белик рассказывает: в водном комплексе он увидел антисанитарные условия. Чаша бассейна протекает, а вода вообще зеленого цвета. Терпеть это тренер не мог и стал обращаться в соответствующие инстанции. «Вода не менялась, вода зацвела. Она была зеленая. В Роспотребнадзор обращался, что уже зеленые кромки около бортика - они просто стали ломаться. И когда ребенок на старт выходил, он резал ноги. Администрация знает, и дети обращались. Это было постоянно, взрослые тоже резались», - поясняет Алексей Белик, уволенный тренер.

Но вот у директора учреждения совсем другое мнение. Он говорит: изначально гражданин Литвы Алексей Белик работал в бассейне как арендатор, а не штатно. Соответствующего образования, по их словам, у него тоже не было. О причинах расторжения договора директор "Лазурного" рассказал нам по телефону. «Родитель написал, что у него чуть ребенок не утонул. Он не достаточно был внимательным. Тренировочного процесса практически не было. Это письмо у меня есть, это могут подтвердить родители. Он оскорбляет весь коллектив! Он считает себя великим тренером. Хотя только в этом году в мае закончил школу олимпийского резерва, техникум физической культуры», - объясняет Олег Батырев, директор муниципального бюджетного учреждения ФСК Шелехов.

Директор говорит: в этом году бассейн отремонтировали, оставшиеся недочеты подрядчик в ближайший месяц устранит по гарантии. Чем закончиться конфликт одного человека с системой неизвестно. Однако сейчас обе стороны настроены решительно и принципиально.



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