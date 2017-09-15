Автор: Яна Романова

Состояние Байкала оценят к началу следующего года

Опубликовано: 15.09.2017 14:13

На этом настаивает ЮНЕСКО. Необходимо создать систему мониторинга озера и предоставить информацию о планах на использование площадки Байкальского ЦБК. Ранее сообщалось, что Минприроды России рассматривает несколько вариантов использования здания бывшего комбината, в том числе, создание на его базе эколого-просветительского центра. В международной организации просят также провести экологическую оценку расположенных на Байкале особых экономических зон, чтобы понимать, как увеличится антропогенная нагрузка на экосистему озера в связи с реализацией запланированных объектов.

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