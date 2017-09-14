Автор: Шигаева Алёна

Дороги частного сектора ремонтируют в Иркутске

Опубликовано: 14.09.2017 19:29

В порядок приводят дорожное покрытие. В Иркутске этой осенью отремонтируют 150 тысяч квадратных метров дорог частного сектора. На эти цели из городского бюджета выделили более 70 миллионов рублей.

Работы идут, а на некоторых улицах они уже завершены. «По контракту у нас 104 улицы, на данный момент сейчас уже выполнено порядка 28 улиц заасфальтировано и отгравировано. По возможности, где есть, устраиваются тротуары и устанавливается бордюрный камень. Работы идут в плановом режиме. Сейчас на данный момент порядка восьми объектов по городу», - говорит Андрей Пономарёв, заместитель директора МУП «Иркутскавтодор».

Сдача всех объектов запланирована на 15 октября. При этом завершить асфальтирование дорог могут и раньше. А укладку гравийного покрытия обещают закончить к намеченному сроку.

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