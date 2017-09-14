Автор: Анастасия Байдракова

Экоуроки для детей проводят в Иркутске

Опубликовано: 14.09.2017 19:26

Научить детей бережно относится к воде и другим ресурсам. В рамках Байкальского экологического водного форума сегодня прошло сразу несколько мероприятий для подрастающего поколения.

Сколько воды нужно, чтобы получилась чашка кофе? Правильный ответ - 140 литров. Это затраты и на выращивание растений, и на обработку продукта. Как экономить ресурсы, рассказывают школьникам из разных городов Иркутской области. Впрочем, эти ребята об экологии уже знают немало. Они - участники эколого-просветительского проекта En+ Group «Заповедная смена». В течение года побывали в разных заповедниках страны, готовили проекты. Нацеленность на молодое поколение не случайна. «Конечно, на уровне семьи мы с вами наших детей, безусловно, обучаем бережному отношению к воде. Но как мне кажется, это не совсем достаточно. Поэтому институт школьного образования, где-то вузы и внеклассная деятельность с детьми - она, собственно, ускоряет эти процессы и делает их более качественными и эффективными», - рассказывает Илья Разбаш, пресс-секретарь ФЦП "Вода России" .

Участвовать в сохранении природы не только словом, но и делом. На уборку берега Ангары сегодня вышли более ста иркутских школьников. Для них быть волонтером - дело почетное. «Большое-большое внутреннее чувство патриотизма за то, что я помогаю нашему городу. Нужно привлекать общественность к работам таким, показывать людям, что можно сделать» - говорит Илья Пистунов, участник акции.

Акция - также главный всероссийский волонтерский экологический марафон "360 минут". Это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Всего за полчаса уборки уже набралась внушительная гора мусора. «Это центр фактически города, где есть возможность отдохнуть жителям Иркутска в жаркие летние дни, и конечно, количество мусора поражает. Поэтому я надеюсь, что те ребята и все те, кто принимает участие в экомарафоне 360 минут, они никогда больше не будут мусорить и возьмут за руку того, кто будет это делать на их глазах», - говорит Мария Грачёва, руководитель департамента по устойчивому развитию En+ Group .

Всего в этом году волонтерами экомарафона станут 100 000 человек.