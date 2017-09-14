Автор: Анастасия Байдракова

Иркутск благоустраивают в рамках федерального проекта

Опубликовано: 14.09.2017 19:25

Иерусалимская лестница, набережная у ледокола "Ангара", вампиловский сквер и сад Томсона - это лишь часть территорий, которые приведут в порядок в Иркутске до конца ноября. Это стало возможным благодаря федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как реализуют программу, обсудили на совещании с подрядчиками в мэрии областного центра. Всего в рамках проекта в городе благоустраивают 13 общественных пространств. В сквере у Собора Богоявления и на острове Малом Конном работы уже завершены, еще в семи местах идут сейчас, а на пляже Якоби и бульваре Гагарина вот-вот начнутся. Кроме того, проект продолжит действовать.«Программа будет продолжаться и на следующий год, и еще в ближайшие два года, поэтому для нас это вообще замечательно, огромное подспорье, потому что наш город требует инфраструктуры, активной реновации, вмешательства, приведения в порядок дворов, скверов, общественных пространств, так что есть еще над чем нам поработать всем вместе», - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Сейчас главное - до холодов выполнить все земляные работы и асфальтирование. Полностью закончить благоустройство, установить лавочки и ограждения подрядчики должны до конца ноября.

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