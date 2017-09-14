Автор: Алексей Келэвро

Спортивные чемпионы провели мастер-классы для детей

Опубликовано: 14.09.2017 17:45

Мероприятия прошли в рамках социально-благотворительного проекта Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом «Шаг вместе». Спортивные уроки в Иркутске давали чемпионы по баскетболу и боксу.

Показывает, как профессионально сбивать с ног противника Софья Очигава – серебряный призер олимпийских игр. Она дважды становилась чемпионкой мира и трижды Европы. Стала заслуженным мастером спорта. Теперь готовит к будущим победам в школе олимпийского резерва. Отмечает, что девушек в залы для бокса с каждым годом приходит все больше. И не для того, чтобы научиться бить, а для того, чтобы конфликтов не было вовсе. «Моя задача как педагога воспитать достойную личность независимо от того, станет он чемпионом мира или нет, моя задача, чтобы этот ребенок стал достойным гражданином нашей страны», - рассказывает Софья Очигава, заслуженный мастер спорта России по боксу.

Сразу три чемпиона дают в этом зале бесплатные уроки ведения поединка. Звездное «комбо» дополняет своими секретами побед, настоящая легенда, для тех, кто стремится на профессиональный ринг. Тяжеловес из сибирской шахтерской семьи. Обладатель неоднократного звания чемпиона мира и Европы по боксу и тайскому боксу. Профессиональный нокаутер - Григорий Дрозд. «Полезно знать, что в твоем городе есть герои, которые родились, воспитывались, и ты можешь добиться таких же успехов. Это очень важно для ребят. Для них должен быть пример перед глазами и он есть», - говорит Григорий Дрозд, мастер спорта международного класса по боксу, тайскому боксу.

Уроки элегантности и грациозности в бою дает иркутским ребятам и девчонкам Юлия Березикова, ее еще называют в октогоне «русская березка». Профессиональная спортсменка, первая женщина, вышедшая на мировую арену миксфайта. Она считается женским лицом отечественного ММА. Родом из Забайкалья, в Иркутске как дома. С подобными благотворительными мастер-классами путешествует по стране постоянно. Уверена, спорт нужно развивать именно в российских глубинках. «Я всю жизнь сама занималась бесплатно. Поэтому у меня принцип – никогда не провожу мастер-класс за деньги для детей. Там трудные подростки из неблагополучных семей, или из благополучных семей, но с неблагополучными детьми. И знаете, буквально за три дня дети меняются», - рассказывает Юлия Березикова, чемпионка по боксу, муай-тай, грэпплингу, самбо, кунг-фу.

Параллельно прошли уроки баскетбола от чемпионов олимпиады, европейских и мировых турниров. Мастер-классы проходят в рамках благотворительного баскетбольного матча «Шаг вместе». И Байкальского экологического водного форума.