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Автор:
Марина Беклемишева

Выставка полотен Дмитрия Лысякова открылась в Иркутске

Опубликовано: 14.09.2017 16:21

Изображение Живописное "Серебро". В Иркутском художественном музее сегодня открыли выставку Дмитрия Лысякова. Экспозиция посвящена 50-летию художника. Поэтому её название - "Серебро" - говорит о человеческой и творческой зрелости мастера. К тому же отражает его мироощущение - практически все полотна Дмитрия Лысякова выполнены в серебристой гамме.

 Будущий художник приехал из Хабаровского края, чтобы поступить в Иркутское художественное училище. А после уже не смог уехать. "У этого города есть душа", - говорит живописец. И до сих пор Иркутск и иркутяне регулярно появляются на картинах Дмитрия. Свои произведения мастер всегда пишет с натуры. Особенно трепетно относится к портретам. «А как можно писать человека, не видя его, не общаясь с ним, не чувствуя его? Вообще в принципе портрет, в чём его сложность, что это всегда работа не одного художника, это работа двоих. Вот в этом вся сложность заключается. Когда это возможно, тогда что-то получается», - говорит Дмитрий Лысяков, художник.

На выставке представлены знаковые для мастера работы, написанные за последние 20 лет. Причём не только в Иркутске, но и в Испании, Израиле, Монголии. Эти картины раскрывают творческий путь художника.  Искусствоведы называют Дмитрия Лысякова одним из лучших современных живописцев Сибири. Его ценят за умение создать неуловимую атмосферу, передать тончайшие оттенки настроения. Выставка "Серебро" открыта до 22 октября.

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