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Автор:
Яна Романова

Ликвидировать дефицит медицинских кадров планируют в Иркутской области

Опубликовано: 14.09.2017 16:00

Изображение Стань студентом Иркутского медуниверситета и получай каждый месяц по 3 тысячи рублей. С начала 2018 года в нашем регионе может вступить в силу такой закон. Тем самым чиновники хотят ликвидировать дефицит медицинских кадров. Документ вызвал большой резонанс и обсуждался на различных площадках.

Суть законопроекта, предложенного областными парламентариями, в том, чтобы возложить обязанности по созданию условий для привлечения врачей в города и районы не только на местное самоуправление, но и на органы государственной власти Иркутской области. У  многих муниципалитетов бюджетных средств на выделения жилья медикам и выплату подъемных не достаточно – аргументировали депутаты. В итоге Законодательное собрание и региональный  Минздрав пришли к единому мнению  - законопроект актуальный и его нужно принимать во втором чтении. «Это будет совместное решение Правительства и Заксобрания, сколько средств мы будем направлять на решение этой проблемы, если мы договоримся, что это проблема, а так оно и есть, дефицит медкадров, и МО с ней самостоятельно не справляются, значит, это проблема госвласти и мы должны решать ее с госуровня для того, чтобы неудовлетворенность жителей Иркутской области оказанием медуслуг была как можно меньше», - рассказывает Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

К принятию в окончательном чтении рекомендован и законопроект о выплате стипендий из областного бюджета одаренным студентам Иркутского медуниверситета и целевикам, которые получив диплом останутся  работать в Приангарье. Поддерживаются две специальности – педиатрия и лечебное дело. Спикер областного парламента Сергей Брилка поблагодарил участников заседания за конструктивный подход к решению проблемы по ликвидации дефицита медицинских кадров и выразил уверенность, что благодаря принимаемым мерам в медицинские учреждения в ближайшие годы придут молодые талантливые специалисты, а также подчеркнул, что в процессе реализации законов в документы могут быть внесены актуальные дополнения. «Я думаю, нам надо решение принимать, двигаться. А на следующий год, когда уже появится практический опыт, можно вернуться к закону и совершенно свободно всё подправить», - говорит Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Законопроекты рассмотрят теперь уже на сессии Законодательного собрания. Новый парламентский сезон стартует 25 сентября.

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