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Автор:
Яна Романова

Байкальский Международный экологический водный форум проходит в Иркутске

Опубликовано: 14.09.2017 15:51

Изображение Сточные воды в Байкал должны соответствовать чистоте самого озера. Эта одна из самых главных идей Байкальского Международного экологического водного форума. Его открыли сегодня в Иркутске. Российские и зарубежные участники в течение двух дней поговорят о сохранении самого чистого озера на планете.

Лучшие российские и зарубежные компании представляют перспективные инвестпроекты, связанные с очисткой сточных вод. Основной девиз - Мировой эталон чистоты - озеро Байкал. Среди более 50 экспонатов - питерская уникальная разработка для Водоканалов, говорят, ей нет аналогов. При этом будет полезна в любом регионе. «Система эффективна, основная функция - поиск потерь воды, а также позволяет эффективно управлять водоснабжением в данном регионе, предоставляет данные по биллингу, чтобы выставлять счета», - рассказывает Николай Шафранский, представитель компании.

Байкальский международный экологический водный форум проходит впервые, его уже назвали центральным событием года экологии. «Нас много, а Байкал один - великий и чистый, Всемирное наследие ЮНЕСКО»,  -  этими словами гостей и участников форума приветствуют с борта МКС. «Каждый раз, пролетая над Байкалом, я поражаюсь его величию и красоте, Байкалу нет равных на планете и все мы можем этим гордиться. Из космоса особо понимаешь, что наша планета хрупка. А Байкал - один. Сохраним его вместе», - говорит Сергей Рязанский, летчик-космонавт РФ.

Особо организаторы подчеркивают важность международного обмена на этой площадке. Участвуют более 20 стран-участниц. Губернатор Сергей Левченко осматривает выставку, внимательно знакомится с предложениями. Говорит, что форум внесет весомый вклад в решение экологических задач по сохранению озера Байкал, а в целом - в развитие системы экологической безопасности всей страны. «Самый главный и необходимый подход - стоки, которые должны стекать в Байкал, должны соответствовать уровню и чистоте самого Байкала. Это очень сложно сделать, потому что сама вода Байкала она по нормативам выше, чем обычная питьевая и вот этому нужно соответствовать», - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области. «Мы переходим в новую систему ценностей, где защита окружающей среды - не менее важные ценности, чем экономический рост. Это необходимая составляющая качества жизни», - рассказывает Сергей Глазьев, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции .

Лучшие предложения и разработки форума по очистке сточных вод будут опробованы. Учтут всё: и экономичность систем и, конечно, их надежность.

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