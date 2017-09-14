Бесплатный абонемент на домашние матчи сезона «Иркута» могут получить болельщики

По данным ЦБР (2017.09.14)
Выпуск новостей за 13.09.2017 (71.8)
У болельщиков «Иркута» появилась возможность получить бесплатный абонемент на все домашние матчи сезона. Для этого необходимо сделать фотографию с сегодняшнего благотворительного матча, который пройдет в Труде в семь вечера. И разместить ее в социальной сети Instagram с хештегом #фото_шагвместе. Вход на игру свободный. Состязание проходит в рамках социально-благотворительного проекта Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом «Шаг вместе».