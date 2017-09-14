Автор: Алексей Келэвро

Бесплатный абонемент на домашние матчи сезона «Иркута» могут получить болельщики

Опубликовано: 14.09.2017 14:21

У болельщиков «Иркута» появилась возможность получить бесплатный абонемент на все домашние матчи сезона. Для этого необходимо сделать фотографию с сегодняшнего благотворительного матча, который пройдет в Труде в семь вечера. И разместить ее в социальной сети Instagram с хештегом #фото_шагвместе. Вход на игру свободный. Состязание проходит в рамках социально-благотворительного проекта Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом «Шаг вместе».

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