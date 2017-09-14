Автор: Шигаева Алёна

Выставка фотографий Александра Князева открылась в Иркутске

Опубликовано: 14.09.2017 14:18

Фотография - не только искусство, но и игра. Так считает иркутский фотохудожник Александр Князев. В этом году известному мастеру исполнилось 70 лет. И к своему юбилею фотограф подготовил новую выставку.

На первый взгляд, это обычный берег реки, но если вглядеться, то можно увидеть женский профиль. Ундина. Так автор назвал свою работу. И неповторимый стиль художника заметен в каждом его произведении. Работы Александра Князева не раз выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, городах Европы и, конечно, в родном Иркутске. Новую выставку автор посвятил своему 70-летнему юбилею. И хотел подобрать для экспозиции соответствующее возрасту количеству работ. Но сделать это оказалось не так просто. «Я открыл в компьютере папку и стал туда сбрасывать интересные мне работы. Когда я закончил этот процесс, оказалось, что там не 70 находится, а 480. Это всё достойное, что я сделал, как сказать, в течение жизни. И я подумал: ого, жил-то не напрасно всё-таки», - рассказывает Александр Князев, фотохудожник.

Фотография для него - это игра. И в ней у художника свои правила. Даже парус яхты в его изображении может стать ярким сюрреалистическим очерком. На помощь приходят и современные технологии. Фотошоп, по его мнению, не только помогает сделать работу ещё уникальнее, но иногда позволяет сохранить на одном фото тех, кого уже не вернуть.«Очень рано ушёл Боря Архипкин, великий иркутский поэт, которого я чту, с которым я дружил. Со всеми, собственно, я дружил, кто здесь изображён. И профессор Любимов, и доктор Белых, и Александр Исаевич Солженицын, и Юрий Абрамович Ножиков, И Виктор Петрович Астафьев», - говорит Александр Князев, фотохудожник.

Эту работу художник назвал "Пантеон". Но, как правило, он не подписывает выставочные фотографии. Чтобы у того, кто смотрит, складывалось своё впечатление, не замутнённое авторской мыслью. Часть фотографий представлена и в Доме Художника. А 29 сентября здесь, в Доме Рогаля, мастер проведёт встречу с любителями фотографии. Он раскроет некоторые секреты мастерства и поделится своими знаниями о фотографии с другими.