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Автор:
Маргарита Кислицына

В Иркутск съехались лучшие гематологи со всего мира

Опубликовано: 14.09.2017 14:14

Изображение Это специалисты из России, Китая, Франции и Германии. В течение двух дней врачи будут делиться опытом, говорить о тонкостях и инновационных методах медицины. Для Иркутска - момент исторический, ведь совсем недавно наши гематологи освоили новый высокотехнологичный метод лечения рака крови.

Эти кадры мы снимали в марте прошлого года. Анатолий Титов восстанавливается после сложнейшей высокотехнологичной операции. Он стал первым пациентом, которому трансплантацию стволовых клеток костного мозга провели иркутские гематологи. При множественной миеломе, а проще говоря раке крови, это необходимый этап лечения. Прошло полтора года. Анатолий на приеме у доктора. Состояние здоровья значительно улучшилось. Вспоминает: быть первым было нестрашно. «Мне предложила заведующая. Отказали в Новосибирске. Предложила, говорит, сейчас у нас есть условия сделать здесь. Оборудование все поступило, которого не хватало. Ну, я и согласился. Почему нет? Кто-то первым должен быть», - рассказывает Анатолий Титов.

К тому, чтобы провести аутогенную трансплантацию, то есть пересадку своих клеток пациенту, в столице Приангарья шли последние 15 лет, говорят иркутские врачи. Накапливали опыт, обучали специалистов, приобретали оборудование. За полтора года иркутские гематологи провели 7 таких операций. «Забираются здоровые клетки костного мозга, затем они консервируются определенным методом. Затем происходит уничтожение больных клеток, но в том числе уничтожаются и здоровые клетки, поэтому пациент находится в особых условиях», - объясняет Наталья Соловкова, врач-гематолог.

Новый освоенный метод гематологи считают прорывом в лечении миеломы в Приангарье. Иркутск стал вторым после Новосибирска центром на территории Сибири и Дальнего Востока и четвертым во всей стране, где проводят такой метод лечения. «Следующий этап - это будет уже аллагенная трансплантация. А это следовательно уже необходимо создавать банк доноров костного мозга. И тогда еще большее количество пациентов будут оставаться здесь и получать лечение здесь в Иркутской области», - говорит Наталья Сараева, главный гематолог Иркутской области.

Эту тему обсудили сегодня на первой международной посвященной гематологии конференции в Иркутске. Более двухсот докторов съехались со всей России, а также Китая, Франции, Германии. Встреча уникальная - опытом обмениваются гематологи и врачи клинической лабораторной диагностики. «По разным разделам гематологии растет количество пациентов. И специальность, конечно, востребованная и важная. И важно растить когорту высокоспециализированных гематологов, которые широко смотрят на проблемы, связанные с кровью», - делится Андрей Момот, директор Алтайского филиала Национального института гематологии.

Сейчас в Приангарье множественной миеломой страдают порядка четырехсот человек. И каждый год заболевание распространяется и молодеет.

 

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