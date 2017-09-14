Автор: Марина Беклемишева

Тактильные географические карты изготовили для слабовидящих детей

Опубликовано: 14.09.2017 14:07

Различить очертания родного края. Ученики иркутской школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей сегодня впервые начали изучать географию Иркутской области по тактильным пособиям. Карта региона - с выпуклыми пунктирами, линиями и рельефными изображениями, а названия географических объектов подписаны шрифтом Брайля.

Эти пособия школе подарила инициативная группа, которая весной запустила благотворительный проект "История с географией". Средства на изготовление карт собирали в интернете и на благотворительных ярмарках. Раньше географию в этой школе изучали по советским - устаревшим - картам и обычным плоскопечатным атласам. Теперь кончиками пальцев дети открывают уже знакомые и новые места малой родины. «Я нашла Киренск, потом остров Ольхон на Байкале, потом город Ангарск, Иркутск нашла, Тайшет, в котором мы останавливались, Зиму нашла. Человек, живущий в нашей области, должен всегда изучать географию своего города и знать, где какой город находится, потому что ему это в жизни обязательно пригодится», - говорит Татьяна Большакова, ученица 11 класса школы-интерната № 8.

Всего школе подарили шесть таких тактильных карт. Изготовили их в Иркутске, консультируясь с экспертами и соблюдая все государственные стандарты. Эта же инициативная группа перед новым годом подарила интернату тактильный глобус. Теперь ученики мечтают о большой тактильной карте мира.

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