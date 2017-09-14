Автор: Шигаева Алёна

Испытания самолета МС-21-300 продолжаются в Иркутске

Опубликовано: 14.09.2017 14:04

В Иркутске начался второй этап лётных заводских доводочных испытаний самолёта МС-21-300. Основная цель – расширить диапазон полётов по массе, центровке, скорости и высоте. Как сообщает пресс-служба иркутского авиазавода, системы работали без замечаний. Продолжительность полёта составила около двух часов. В ходе подготовки к испытаниям на авиалайнере смонтировали тензометрические датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию. Также скорректировали программное обеспечение.

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