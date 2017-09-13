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Автор:
Маргарита Кислицына

Автолюбители готовятся к зиме

Опубликовано: 13.09.2017 18:50

На регион надвигается непогода. Для Восточной Сибири такое осеннее понижение температуры - норма. Иркутяне уже достали из кладовок теплые куртки и сапоги. К похолоданию готовятся и автолюбители.

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Приангарья пройдут грозы и  усилится ветер. Порывы будут достигать 17-ти, а местами и 20-ти метров в секунду. Столбики термометров поползут вниз. А значит вскоре на дороги ляжет гололед. Но переводить автомобили на зимний режим иркутяне пока не торопятся.

- Когда вдруг вспомню про это, обязательно поменяю.

- Ну, наверное, в октябре, где-нибудь, снежок пройдет и поменяю.

- На зиму... Ноябрь где-то. Конец октября, начало ноября.

В автомастерских советуют не тянуть резину и переобувать своих "ласточек" заранее. Это позволит значительно сэкономить деньги и время. Обычно ажиотаж здесь начинается на середины октября. Но тогда очередей не избежать, в ожидании, скорее всего, придется провести несколько часов. «Купить шины, те, которые вам хочется, подобрать будет намного тяжелее. Потому что будут расхватывать все прям набегу. Лучше приехать в конце сентября, в первых числах октября, не дожидаться первого снега, и спокойно купить. В спокойно обстановке переобуться», - рассказывает Артем Аверьянов, руководитель розничной сети компании "Байкал-Шина".

Самое главное - выбрать качественную резину, - говорят профессионалы. Большой ассортимент, быстрый и качественный сервис предоставляют только крупные центры. Такой большой автомагазин открылся сегодня в Иркутске. Сюда шины поступают напрямую от производителя. «Правильный выбор шин является залогом правильной эксплуатации и удовольствия, который получает автовладелец. Прикоснуться к настоящему качеству шин теперь можно в Иркутске. Все шины, которые мы поставляем в этот магазин - это официальная поставка из Кореи в Россию. То есть в качестве можно быть уверенным», - говорит Ким Джонг У, генеральный директор ООО "Ханкук Тайр Рус" .

Прослужит качественная резина не один сезон. Самые ответственные водители уже начали переводить свои авто на зимний режим, чтобы грядущее похолодание не доставило хлопот.

 



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