Автор: Анастасия Байдракова

Полное солнечное затмение и серия мощных вспышек произошли на Солнце

Опубликовано: 13.09.2017 18:44

Сюрпризы звезды по имени Солнце. Сразу два серьезных события произошли за последний месяц в мире астрономии. Полное солнечное затмение и серия мощных вспышек. За тем и за другим наблюдали иркутские специалисты. Что увидели и какие выводы сделали? Об этом в нашем материале.

Внимание, началось! Это видео сделали иркутяне. В штате Вайоминг они наблюдали Великое затмение - на две с небольшим минуты солнце закатилось на территории 14 штатов, тень от луны прошла через всю Америку, с запада на восток. «Почему великое - потому что именно на этой территории это первое затмение в истории уже созданной Америки, последнее было 13 июня 1257 года, такое же полное затмение, которое проходило по территории Соединенных штатов Америки», - рассказывает Даниил Мячин, кандидат физико-математических наук.

Даниил Мячин рассказывает: В Америке к событию подошли как к шоу. Карманные телескопы и очки продавались в каждом магазине, в бесплатных газетах, по телевидению, радио - о событии говорили везде. По оценкам НАСА, наблюдали затмение более полумиллиарда человек. Они назвали это самым знаменательным событием последнего времени в мире астрономии. Впрочем, пару недель спустя Солнце преподнесло новый сюрприз.

За пять дней с 6 по 10 сентября на Солнце произошло 4 вспышки максимального класса Х и 27 - среднего класса М. Такого на спаде 11-летнего цикла солнечной активности никто не ожидал. Мощный выброс жесткого излучения пошел к Земле. Космонавтам даже пришлось укрыться в отсеках с более толстыми стенками. А если сюда прибавить нехарактерную форму короны Солнца во время затмения, получается интересный вывод.«Получается, что как будто бы изменяемость короны запаздывает, это происходит медленнее, чем можно было ожидать, то есть это как бы уже не третья стадия развития короны после максимума, а всего лишь вторая. И это может интерпретироваться таким образом, что этот цикл наш может затянуться», - говорит Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ .

А магнитные бури, которые досаждали жителям Земли в последние дни, сейчас должны утихнуть. Солнце повернулось спокойным полушарием.