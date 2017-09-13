Автор: Ирина Белогривая

Международная Ассоциация озерных регионов начнет свою работу

Опубликовано: 13.09.2017 17:25

Сегодня в правительстве области подписали меморандум о ее создании. Как сохранить природное наследие? Что нужно сделать для очистки мировых пресных озер? Эти вопросы обсуждали на совещании.

В шесть минут, что звучит текст меморандума, удалось уложить все проблемы охраны пресных озер. О них завтра в Иркутске более предметно будут говорить участники Байкальского водного форума. Готовиться к нему начали заранее. В апреле стартовала международная акция "Байкал объединяет озера мира". На ледовой дрейфующей станции Барнео байкальской водой поделились с водами Северно-Ледовитого океана. Дальше был Иссык-Куль, Балхаш, Боровое, Большое Алматинское озеро, Ладожское, Онежское, Женевское. «Финиширует акция в Антарктиде, на подледном озере Восток. Обмениваясь водой Байкал представляет в Иркутске коллекцию величайших озер мира. Здесь представлена галерея озер мира. И это только начало», - рассказывает Александр Тимченко, ответственный секретарь оргкомитета Ассоциации озерных регионов.

Подписание меморандума о создании Ассоциации озерных регионов тоже только начало. Начало большой и многолетней работы. Подписи под документом поставили представители Иркутской области, Бурятии и Алтая. Ассоциацию озерных городов поддерживают и в Забайкальском крае, Карелии, Ленинградской области. А также в Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Италии. Инициатива Сергея Левченко нашла одобрение и в Минприроды России, крупных международных организациях. Таких как ООН и ВОЗ. На создание ассоциации живо откликнулись лимнологические университеты и центры. «Мы рассматриваем озера как источник уникальных знаний. А их состояние как уровень цивилизованного развития нации. Для нас чистота и биологическое разнообразие озерных ресурсов является показателем нравственного и физического здоровья населения приозерных регионов», - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области .

На совещании в правительстве обсудили не только то, какой должна быть ассоциация, но и обрисовали конкретные направления и механизмы деятельности.