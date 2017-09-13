виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Чт
ночь
+11/+13
Чт
утро
+8/+10
Чт
день
+14/+16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.2656
Евро/Рубль:
  68.5469

По данным ЦБР (2017.09.13)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 12.09.2017 (60.61)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Алексей Келэвро

Литературный форум «Золотой Витязь» открылся в Иркутске

Опубликовано: 13.09.2017 17:17

«За нравственные идеалы, за возвышение души человека». В Иркутске открылся восьмой Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь». На этот раз фестиваль проходит под патронажем главного управления МЧС России и православной церкви.

Красная ковровая дорожка провожает участников Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» в зал Иркутского драматического театра. Писатели, публицисты, поэты, драматурги, актеры театра и кино прибыли на сибирскую землю с целью объединения литераторов, руководствующихся в своём творчестве девизом: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Бесспорно выбор места проведения фестиваля, несмотря на обширную географию участников, был продиктован именем человека, произведения которого считаются одними из самых душевных. Последнему Русскому писателю, как называют его друзья. И добавляют - люди бежали к нему, как к собственному сердцу.  «Этот год 80-летие нашего друга – Валентина Распутина. Мы вместе с главой города Иркутска приняли решение провести его здесь в Иркутске, осенью. Сказано - сделано», - рассказывает Николай Бурляев, народный артист России.

В рамках форума проходит творческий конкурс, заявки на который подали более четырехсот человека со всего мира. Духовный, славянские скрепы, тот самый вектор произведений, который и объединил номинантов, членов жури и зрителя. «Это очень важная работа. Сколько бы мы с вами не построили: заводов, самолетов, домов, городов. Без души, без сердца, без нравственности, все это будет пустое», - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутск.

На сцене драматического в день открытия форума заглавными буквами о любви к родине звучали песни, стихи и просто теплые слова, адресованные не только пришедшим посмотреть на концерт. Как говорят участники, это послание благодарности Русской, а в данном случае, Сибирской земле. «Иркутск величайший город, сюда отправляли на перевоспитание всех революционеров. Декабристы, например, все такие бузатеры, шатали трон, России вредили всячески. Полюбили Сибирь. Она своим терпением, своим величием, своей душой победили всю эту мерзость», - рассказывает Владимир  Крупин, сопредседатель правления Союза писателей России.

В рамках Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» награды получат не только номинанты на литературную премию. Высочайшую степень признания, золотые медали имени Александра Сергеевича Пушкина вручили писателям Виктору Потанину и нашему современнику Захару Прилепину. «Ключевые точки русской словесности вмещаются в одно «теплопожатие», так он назвал рукопожатие.  Леонов объяснял, что это обозначает – Пушкин жал руку Гоголю, Гоголь  -Тургеневу, Он - Толстому, Толстой - Горькому, Горький- мне. Говорил – Леонид Максимович Леонов, хитровато так», - говорит Захар Прилепин, писатель.

Завершится уже восьмой международный православный литературный форум 15 сентября. До окончания участники конкурса и приглашенные гости проведут встречи с иркутскими студентами, школьниками и курсантами МЧС. На городских площадках пройдут творческие встречи со зрителями и мастер-классы. Все о родном, душевном, и понятном русскому человеку.

 

 



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.972335100174 Sec.