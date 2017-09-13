Автор: Алексей Келэвро

Литературный форум «Золотой Витязь» открылся в Иркутске

Опубликовано: 13.09.2017 17:17

«За нравственные идеалы, за возвышение души человека». В Иркутске открылся восьмой Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь». На этот раз фестиваль проходит под патронажем главного управления МЧС России и православной церкви.

Красная ковровая дорожка провожает участников Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» в зал Иркутского драматического театра. Писатели, публицисты, поэты, драматурги, актеры театра и кино прибыли на сибирскую землю с целью объединения литераторов, руководствующихся в своём творчестве девизом: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Бесспорно выбор места проведения фестиваля, несмотря на обширную географию участников, был продиктован именем человека, произведения которого считаются одними из самых душевных. Последнему Русскому писателю, как называют его друзья. И добавляют - люди бежали к нему, как к собственному сердцу. «Этот год 80-летие нашего друга – Валентина Распутина. Мы вместе с главой города Иркутска приняли решение провести его здесь в Иркутске, осенью. Сказано - сделано», - рассказывает Николай Бурляев, народный артист России.

В рамках форума проходит творческий конкурс, заявки на который подали более четырехсот человека со всего мира. Духовный, славянские скрепы, тот самый вектор произведений, который и объединил номинантов, членов жури и зрителя. «Это очень важная работа. Сколько бы мы с вами не построили: заводов, самолетов, домов, городов. Без души, без сердца, без нравственности, все это будет пустое», - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутск.

На сцене драматического в день открытия форума заглавными буквами о любви к родине звучали песни, стихи и просто теплые слова, адресованные не только пришедшим посмотреть на концерт. Как говорят участники, это послание благодарности Русской, а в данном случае, Сибирской земле. «Иркутск величайший город, сюда отправляли на перевоспитание всех революционеров. Декабристы, например, все такие бузатеры, шатали трон, России вредили всячески. Полюбили Сибирь. Она своим терпением, своим величием, своей душой победили всю эту мерзость», - рассказывает Владимир Крупин, сопредседатель правления Союза писателей России.

В рамках Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» награды получат не только номинанты на литературную премию. Высочайшую степень признания, золотые медали имени Александра Сергеевича Пушкина вручили писателям Виктору Потанину и нашему современнику Захару Прилепину. «Ключевые точки русской словесности вмещаются в одно «теплопожатие», так он назвал рукопожатие. Леонов объяснял, что это обозначает – Пушкин жал руку Гоголю, Гоголь -Тургеневу, Он - Толстому, Толстой - Горькому, Горький- мне. Говорил – Леонид Максимович Леонов, хитровато так», - говорит Захар Прилепин, писатель.

Завершится уже восьмой международный православный литературный форум 15 сентября. До окончания участники конкурса и приглашенные гости проведут встречи с иркутскими студентами, школьниками и курсантами МЧС. На городских площадках пройдут творческие встречи со зрителями и мастер-классы. Все о родном, душевном, и понятном русскому человеку.