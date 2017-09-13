Автор: Анастасия Байдракова

Заявки на благоустройство дворов принимают в Иркутске

Опубликовано: 13.09.2017 17:08

Вместо разбитого асфальта, ям и сорняков - новые проезды, клумбы и детские площадки. В Иркутске продолжается благоустройство дворов. Только в этом году их приведут в порядок больше двухсот. А если вам кажется, что красивая жизнь приходит куда угодно, но не в ваш двор - посмотрите следующий сюжет.

Таких перемен этот двор на территории бывшего ИВВАИУ не видел, пожалуй, со дня возникновения. Земля в городке - федеральная, принадлежит министерству обороны. Поэтому менять здесь что-то город просто не имел права - нецелевое использование средств. Помогла программа "Формирование комфортной городской среды". Она всероссийская, деньги выделяет федерация. Правда, есть условие - подключиться должны все. Регион и муниципалитет - средствами из бюджета. А жители - своим трудом. Это обязательно. Можно, например, выйти на субботник, посадить деревья, покрасить скамейки. «Мы выходили все на субботник. Вот у нас с 1 по 4 этаж человек 15 выходили на субботник, мы убирали весь мусор, подъезжали машины, все сгребали в мешочки. Мы стараемся делать, мы озеленяем свой тоже газончик, покупаем семена, это все мы делаем. Очень приятно, что у нас будет такой красивый городок», - рассказывает Татьяна Бечкова, житель дома на ул. Ядринцева.

Трудовое участие жителей - это еще и гарантия того, что к новому двору будут относиться бережно. Вообще без инициативы жильцов эта программа не работает. Везде, где идет ремонт, люди решили на общем собрании, что именно они хотят поменять. Например, расширить проезды, сделать пешеходные дорожки, поставить детскую или спортивную площадки. А как раз сейчас идет прием заявок на следующий год. «Порядок подачи заявок сохраняется такой же, то есть если есть инициативная группа жителей во дворе, они могут оформить это решением собственников, запротоколировать, принести в свой округ - четыре округа, 4 администрации. И там двор этот будет рассматриваться для включения в программу. Так как пятилетняя программа, шанс попасть есть безусловно», - говорит Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г. Иркутска.

В администрации своего округа жители должны обратиться до 10 октября с уже готовой заявкой. Затем начнется работа над проектами, на месте побывают архитекторы и строители. И тогда в следующем году дворы, где есть активные и трудолюбивые люди, преобразятся.