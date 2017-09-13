Автор: Виктория Малая

Волна ложных минирований прокатилась по всей России

Опубликовано: 13.09.2017 17:02

В экстренные службы нескольких городов страны, в том числе Омска, Перми, Челябинска, Владивостока, поступали звонки о минировании административных зданий. В их числе школы и торговые центры. Эвакуированы сотни людей. Вот краткий обзор того, что происходит в стране.

Все началось с Омска. В число якобы заминированных зданий здесь попали кинотеатры, школы, отделения Пенсионного фонда. Сотрудники полиции проверили все учреждения, но подозрительных объектов не обнаружили. В ночь на одиннадцатое сентября людей эвакуировали уже в Рязани. Повод для таких действий тот же - поступило сообщение, что заминирован один из развлекательных центров. Затем последовали Уфа, Ставрополь, Екатеринбург. Сегодня смс атакам подверглась и Чита. «Вернувшиеся с обеда сотрудники уже не смогли пройти на свои рабочие места. В оцеплении сотрудников полиции, скорой, пожарной службы и кинологов, попали и школьники четвертой гимназии. В это же время была проведена экстренная эвакуация, на несколько часов была парализована работа городской администрации и центрального районного суда», - рассказывает Дарья Пьянникова, корреспондент телеканала ZabTV24.

Также люди переживают волну массовой смс-рассылки в Улан-Удэ. В городе сегодня настоящий аврал на происшествия - в столице Бурятии в том числе случился крупный пожар в жилом доме. Обошлось без жертв. О том, что происходило сегодня в Улан-Удэ, нам рассказали журналисты местной телекомпании. «В Улан-Удэ поступило одиннадцать тревожных сообщений. О бомбах говорили на железнодорожном и автовокзалах, в торговых центрах и администрации города, трех школах и даже детском саду. Но люди отнеслись спокойно, хотя как нам сообщили - это были не учения», - говорит Янина Нимаева, корреспондент телекомпании Аригус.

Официальных сообщений о том, кто мог быть причастен к звонкам и сообщениям, пока нет. Причины возникновения массовой спам-рассылки еще только предстоит установить.