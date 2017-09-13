виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Чт
ночь
+11/+13
Чт
утро
+8/+10
Чт
день
+14/+16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.2656
Евро/Рубль:
  68.5469

По данным ЦБР (2017.09.13)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 12.09.2017 (60.61)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Волна ложных минирований прокатилась по всей России

Опубликовано: 13.09.2017 17:02

В экстренные службы нескольких городов страны, в том числе Омска, Перми, Челябинска, Владивостока, поступали звонки о минировании административных зданий. В их числе школы и торговые центры. Эвакуированы сотни людей. Вот краткий обзор того, что происходит в стране.

Все началось с Омска. В число якобы заминированных зданий здесь попали кинотеатры, школы, отделения Пенсионного фонда. Сотрудники полиции проверили все учреждения, но подозрительных объектов не обнаружили. В ночь на одиннадцатое сентября людей эвакуировали уже в Рязани. Повод для таких действий тот же - поступило сообщение, что заминирован один из развлекательных центров. Затем последовали Уфа, Ставрополь, Екатеринбург. Сегодня смс атакам подверглась и Чита. «Вернувшиеся с обеда сотрудники уже не смогли пройти на свои рабочие места. В оцеплении сотрудников полиции, скорой, пожарной службы и кинологов, попали и школьники четвертой гимназии. В это же время была проведена экстренная эвакуация, на несколько часов была парализована работа городской администрации и центрального районного суда», - рассказывает Дарья Пьянникова, корреспондент телеканала ZabTV24.

Также люди переживают волну массовой смс-рассылки в Улан-Удэ. В городе сегодня настоящий аврал на происшествия - в столице Бурятии в том числе случился крупный пожар в жилом доме. Обошлось без жертв. О том, что происходило сегодня в Улан-Удэ, нам рассказали журналисты местной телекомпании. «В Улан-Удэ поступило одиннадцать тревожных сообщений. О бомбах говорили на железнодорожном и автовокзалах, в торговых центрах и администрации города, трех школах и даже детском саду. Но люди отнеслись спокойно, хотя как нам сообщили - это были не учения», -  говорит Янина Нимаева, корреспондент телекомпании Аригус.

Официальных сообщений о том, кто мог быть причастен к звонкам и сообщениям, пока нет. Причины возникновения массовой спам-рассылки еще только предстоит установить.

 



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.9142589569092 Sec.