Автор: Шигаева Алёна

Сегодня Иркутск накрыла волна сообщений о минировании

Опубликовано: 13.09.2017 14:22

Взрывная волна. Сегодня Иркутск буквально захлестнули сообщения о минировании зданий. Пользователи соцсетей с самого утра делились информацией о том, какие объекты оказались под возможным ударом. Людей эвакуировали из школ, техникумов, торговых и развлекательных центров.

Возле 11 школы суета продолжалась до полудня. Сегодня сюда поступило сообщение о минировании. Учеников распустили по домам, но никто так и не понял, что всё-таки произошло. «Ну, прозвенел звонок, попросили всех выйти. Сообщили, что школа заминирована. Вообще ничего не говорят, молчат все. То есть информации никакой нет, вещи все вынесли, всех детей распустили по домам», - рассказывает Анна Вологжина.

О минировании здания сообщили и в авиационный техникум. Освобождённые от пар студенты отдыхали в сквере. А сотрудники учебного заведения оставались ждать итогов проверки. «Сейчас студентов эвакуировали, занятия не проводятся. Позвонили, сказали: в здании бомба, эвакуировать всех. Мужской голос, вроде бы», - говорит Павел Чернигов, сотрудник авиационного техникума .

Не стал исключением даже пенсионный фонд. Его посетители наперебой рассказывали, как на их глазах оцепили здание. «Дорога закрыта, плёнкой завязано. Было всё просто огорожено. Стояли люди. Всё. Подошли, спросили, сказали: в чём дело? Сказали: заминировано. Пройдите туда. Всё», - рассказывает Людмила Попова, очевидец.

Среди посетителей пенсионного фонда оказалась и мамы учеников 22 и 23 школ. Там сегодня тоже эвакуировали учеников. И никто из родителей оказался к этому не готов. «Родители по вайберу сообщили, что школа заминирована, детей отпускаем домой. Что сейчас какие-то идут акты террористические, что минируют школы и сады по городу Иркутску. Предупреждение: лучше не отпускать детей из дома. Опять же я написала знакомому завучу, который работает в младшем блоке начальной школы. Она мне сказала, что это учения. Я говорю: как учения? Если родители в вайбере обсуждают, куда пойдут дети. Так как вещи, ключи, портфели остались в школе, родители допоздна работают», - говорит Татьяна Савченко, мама ученицы школы N 22 г. Иркутска.

Сообщения о минировании поступили в ряд городских школ и техникумов. Эвакуировали людей и из торговых центров. К обеду обстановка в городе нормализовалась. Но у людей остался вопрос: что это всё-таки было? запланированные учения или чья-то психологическая атака? Только вот ответа на него пока никто не даёт.

Изображения новости