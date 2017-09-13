виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Чт
ночь
+11/+13
Чт
утро
+8/+10
Чт
день
+14/+16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.2656
Евро/Рубль:
  68.5469

По данным ЦБР (2017.09.13)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 12.09.2017 (60.61)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Шигаева Алёна

Сегодня Иркутск накрыла волна сообщений о минировании

Опубликовано: 13.09.2017 14:22

Изображение Взрывная волна. Сегодня Иркутск буквально захлестнули сообщения о минировании зданий. Пользователи соцсетей с самого утра делились информацией о том, какие объекты оказались под возможным ударом. Людей эвакуировали из школ, техникумов, торговых и развлекательных центров.

Возле 11 школы суета продолжалась до полудня. Сегодня сюда поступило сообщение о минировании. Учеников распустили по домам, но никто так и не понял, что всё-таки произошло. «Ну, прозвенел звонок, попросили всех выйти. Сообщили, что школа заминирована. Вообще ничего не говорят, молчат все. То есть информации никакой нет, вещи все вынесли, всех детей распустили по домам», - рассказывает Анна Вологжина.

О  минировании здания сообщили и в авиационный техникум. Освобождённые от пар студенты отдыхали в сквере. А сотрудники учебного заведения оставались ждать итогов проверки. «Сейчас студентов эвакуировали, занятия не проводятся. Позвонили, сказали: в здании бомба, эвакуировать всех. Мужской голос, вроде бы», - говорит Павел Чернигов, сотрудник авиационного техникума .

Не стал исключением даже пенсионный фонд. Его посетители наперебой рассказывали, как на их глазах оцепили здание. «Дорога закрыта, плёнкой завязано. Было всё просто огорожено. Стояли люди. Всё. Подошли, спросили, сказали: в чём дело? Сказали: заминировано. Пройдите туда. Всё», - рассказывает Людмила Попова, очевидец.

Среди посетителей пенсионного фонда оказалась и мамы учеников 22 и 23 школ. Там сегодня тоже эвакуировали учеников. И никто из родителей оказался к этому не готов.  «Родители по вайберу сообщили, что школа заминирована, детей отпускаем домой. Что сейчас какие-то идут акты террористические, что минируют школы и сады по городу Иркутску. Предупреждение: лучше не отпускать детей из дома. Опять же я написала знакомому завучу, который работает в младшем блоке начальной школы. Она мне сказала, что это учения. Я говорю: как учения? Если родители в вайбере обсуждают, куда пойдут дети. Так как вещи, ключи, портфели остались в школе, родители допоздна работают», - говорит Татьяна Савченко, мама ученицы  школы N 22 г. Иркутска.

Сообщения о минировании поступили в ряд городских школ и техникумов. Эвакуировали людей и из торговых центров. К обеду обстановка в городе нормализовалась. Но у людей остался  вопрос: что это всё-таки было? запланированные учения или чья-то психологическая атака? Только вот ответа на него пока никто не даёт.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6018331050873 Sec.