Автор: Маргарита Кислицына

Спортобзор

Опубликовано: 13.09.2017 14:13

В золото и серебро окрасили свою карьеру спортсмены Иркутской области. Велосипедистка из Шелехова стала первой на чемпионате страны. А легкоатлеты взлетели на вторую ступень пьедестала всероссийских соревнований.

Шелехованка Анастасия Пляскина взяла золото на первенстве России по велоспорту. Многодневная гонка проходила в Майкопе. У 18-летней сибирячки было 40 соперниц из 11 регионов страны. Соревнования состояли из пяти этапов. После первого дня чемпионата Анастасия занимала только четвертую строчку в таблице. А затем вырвалась в лидеры, показав лучший результат. Второе место заняла Анна Потокина из Воронежской области, третье – у Марины Лихановой из Бурятии.

Первенство России по эстафетному бегу тоже принесло спортсменам Приангарья медали. На этот раз серебряные. Соревнования проходили в Адлере. Сначала на вторую ступень пьедестала взобрались легкоатлеты-юниоры. Команда Иркутской области показала отличный результат, уступив Краснодарцам несколько секунд. Третьим стал Санкт-Петербург. Затем серебро взяла и взрослая мужская команда. Золото досталось Питеру. Бронза уехала в Курскую область.

Пауэрлифтеры Приангарья успешно выступили и на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады. Соревнования прошли в Костроме. Первое место среди женщин завоевала Дарья Иванова, набрав в сумме троеборья 217,5 килограммов. Также в копилке Дарьи - золотые медали в приседаниях, жиме лежа и тяге. Среди мужчин победил Егор Митюков. Его результат в сумме троеборья составил 242,5 килограмма. В жиме лежа медаль высшей пробы выиграл Сергей Смольников, лучший результат которого составил 80 кг.