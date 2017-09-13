Автор: Ирина Белогривая

Первый забайкальский медиафорум стартовал сегодня в Чите

Опубликовано: 13.09.2017 14:09

В столицу Забайкалья съехались руководители крупных федеральных и региональных телеканалов, а также газет, издательств, сайтов. Участники будут обсуждать последние тенденции в медиасфере. Поговорят о том, как бороться за аудиторию. В программе - пленарная сессия, дискуссии.

По словам организаторов, форум - это не столько учебная площадка, сколько пространство для диалога. «Мы сегодня ждем, что любой, кто находится в этом зале, сможет высказать свою позицию, свое слова. Встать и сказать прямо», - говорит Виктор Шкулев, издатель, медиаменеджер.

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