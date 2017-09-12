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Автор:
Анастасия Байдракова

Внешний вид торгового центра в Иркутске зависит от решения суда

Опубликовано: 12.09.2017 19:29

Изображение Реконструкция или капитальный ремонт? Многие не увидят между этими понятиями никакой разницы. Между тем для одного из торговых центров в Иркутске разграничение оказалось принципиальным. Дело даже дошло до суда. Против владельца здания выступает городская администрация. Что именно стало предметом спора?

Под деревянными стропилами и слоем утеплителя хорошо видны контуры бывшей кровли торгового центра - двускатной. Владелец здания Дмитрий Толмачев объясняет: когда начали надстраивать легкую односкатную конструкцию, хотели только защититься от ежегодных потопов. Открытая веранда, которую сделали сначала, как оказалось, не подходит для нашего климата. Ее закрыли. И вот так здание после ремонта стало выглядеть снаружи. При этом ракурсе очевидно: пристроен целый этаж. «В данном случае мы имеем дело не с крышей, мы имеем дело с надстроенным самостоятельным этажом. В соответствии с градостроительным кодексом Российской федерации надстройка этажа влечет за собой увеличение объема здания, площади здания, и соответственно является реконструкцией. Реконструкция по общему правилу требует получения разрешительной документации и согласования с органами государственного строительного надзора», - говорит Владимир Григорьев, зам. начальника управления судебной защиты КУМИ администрации г. Иркутска.

Администрация Иркутска подала на предпринимателя в суд с требованием снести конструкцию и вернуть зданию прежний вид. «Ну вы должны снести эту кровлю, а взамен попросить разрешение, сделать проект, все согласования - на это уйдет, естественно, не один год. А после этого уже сделать - может, ту же самую кровлю. Фактически угрозы жизни и здоровью третьих лиц не существует. Здесь была и пожарная инспекция - мы выполнили все предписания, санэпидеминспекция», - рассказывает  Дмитрий Толмачев, предприниматель, владелец здания.

Можно ли назвать подкровельное пространство дополнительным этажом, сейчас решает суд. Дело длится больше года. А пока предпринимателю запретили вести какие-либо строительные работы.

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