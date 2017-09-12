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Автор:
Шигаева Алёна

Россиянам не хватает денег на ежемесячные расходы

Опубликовано: 12.09.2017 18:59

Изображение Несмотря на ежегодные повышения заработных плат россиянам всё равно часто не хватает денег на ежемесячные расходы. В среднем, людям нужно чуть больше 19 тысяч рублей, чтобы не занимать до зарплаты. Такие данные предоставила информационная служба одного из телеканалов. Чаще всего люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы не занимать у друзей и родственников именно в период до получения зарплаты. Среди регионов, в которых людям до зарплаты не хватает больше всего, оказались Владимирская область, Москва, Республика Саха (Якутия). А самыми скромными оказались запросы жителей Ивановской области – им в среднем не хватает всего 1 750 руб.



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