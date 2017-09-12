Автор: Шигаева Алёна

С начала года в Иркутской области сгорело 240 транспортных средств

Опубликовано: 12.09.2017 18:53

Автомобили в огне. Среди причин возгораний: нарушения правил эксплуатации, неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и, конечно, поджоги. На Иннокентьевском мосту в Иркутске загорелся автомобиль Land Rover Freelander. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. А в ночь на 12 сентября загорелся автомобиль Land Cruiser 100, припаркованный у жилого дома на улице Донской. Скорее всего, автомобиль подожгли.

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