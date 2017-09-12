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Автор:
Внеш. корр.

Два ребенка погибли в Иркутской области за последние сутки по нелепой случайности

Опубликовано: 12.09.2017 18:42

Изображение В поселке Ангарский Аларского района женщина на некоторое время оставила без присмотра годовалую дочь. Девочка прошла в ванную комнату, облокотилась на шторку под умывальником и упала в 15-литровое ведро с водой. Выбраться самостоятельно она не смогла. Ребенок захлебнулся.

 

О смерти ребенка в полицию  сообщил фельдшер больницы.  «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств настоящего происшествия. Труп девочки направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По окончанию проверки будет принято правовое решение», - говорит Юрий Тарнуев , следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Иркутской области .

Еще один трагический случай произошел в деревне Харанцы Ольхонского района. Родители уложили спать двухмесячного ребенка с собой на кровать. Под утро мать обнаружила, что ребенок не дышит. Следователи проводят проверку.

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