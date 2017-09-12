Автор: Маргарита Кислицына

Чемпионат и первенство Иркутской области по конному спорту стартовал в Грановщине

Опубликовано: 12.09.2017 18:30

Завершающий турнир сезона. В Грановщине стартовал открытый чемпионат и первенство Иркутской области по олимпийским дисциплинам конного спорта. Участие принимают более сорока всадников из разных клубов региона. Сегодня проходят соревнования по выездке, 13 сентября спортсмены поспорят за звание чемпиона в конкуре и манежной езде. 14 числа на кросс по пересеченной местности выйдут троеборцы. А в субботу, 16 сентября, участники поборются за Кубок Губернатора Иркутской области.

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