Чемпионат и первенство Иркутской области по конному спорту стартовал в Грановщине

По данным ЦБР (2017.09.12)
Выпуск новостей за 12.09.2017 (60.61)
Завершающий турнир сезона. В Грановщине стартовал открытый чемпионат и первенство Иркутской области по олимпийским дисциплинам конного спорта. Участие принимают более сорока всадников из разных клубов региона. Сегодня проходят соревнования по выездке, 13 сентября спортсмены поспорят за звание чемпиона в конкуре и манежной езде. 14 числа на кросс по пересеченной местности выйдут троеборцы. А в субботу, 16 сентября, участники поборются за Кубок Губернатора Иркутской области.