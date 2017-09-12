Автор: Маргарита Кислицына

Славянский литературный форум "Золотой Витязь" открылся в Иркутске

Опубликовано: 12.09.2017 17:47

В Иркутске открылся "Золотой Витязь". Это заключительный этап восьмого международного славянского литературного форума. Участие в нем принимают десятки писателей из разных регионов России, а также Грузии, Армении, США, Чехии, Сербии, Болгарии, Италии и других стран.

Творческий конкурс пройдет в два этапа. Произведения отбирали по семи номинациям. Среди которых помимо прозы, поэзии и публицистики, есть, например, детская литература, а также киносценарии и дебют. В этом году форум посвятили памяти нашего земляка, выдающегося писателя Валентина Распутина – первого почётного председателя "Золотого Витязя". «У каждого форума есть свой почетный председатель. У кино - это Никита Михалков. У театра - это Юрий Соломин. У музыки - это великий дирижер Владимир Федосеев. У живописи наш великий, можно при жизни говорить, художник Александр Шилов. И по литературе - наш великий писатель Валентин Распутин», - говорит Николай Бурляев, президент Славянского литературного форума "Золотой Витязь".

В дни форума пройдут творческие встречи, мастер-классы, презентации книг, спектакли и кинопоказы. Столицу Приангарья посетят известные писатели, артисты театра и кино. Завершится "Золотой Витязь" в Иркутске 15 сентября.

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