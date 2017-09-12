Автор: Алексей Келэвро

Всероссийский слет студентов-спасателей проходит в Иркутске

Опубликовано: 12.09.2017 17:43

Студенты со всей страны соревновались за звание самого лучшего спасателя России на острове Юность. Молодым людям и девушкам из десяти городов страны предстоит еще несколько дней бороться в семи номинациях: «Пожарная эстафета», «Ликвидация ЧС на автомобильном транспорте», «Поисково-спасательные работы в техногенных условиях».

«Потерялся человек, нужно найти его, он будет частично травмирован. Нужно оказать помощь, положить на носилки его и транспортировать на точку финиша», - рассказывает Егор Перлыгин, участник соревнований, г Улан-Удэ.

Команда будущих спасателей скрывается из вида быстрым шагом поднимаясь в гору. Спешить есть зачем. По легенде, от их действий зависят жизни людей. На воде, в горах, и даже на разрушенном мосту. Всего пять этапов. На каждом из них участникам соревнований нужно отметиться.

Травмы у пострадавших, которых нужно найти, разные. От банальных переломов до химического ожога дыхательных путей и глаз. Нужно уметь правильно оказать первую помощь и доставить пострадавшего в безопасное место. Причем делать это приходиться в экстремальных условиях. Например, на этапе транспортировки пациента на лодке у участников нет весел. «Мы думали, что это будет лодка, которая сочиться и нужно будет воду быстро вычерпывать. А тут оказалось весел нет», - говорит Сергей Гулгенов, руководитель команды из г.Улан-Удэ .

Так проходил Всероссийский слет студентов под лозунгом «Спасатель – профессия века» , Молодые люд из Кемерово, Новосибирска, Твери, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, Братска, Иркутска и соседней Бурятии у себя в ВУЗАх отвечают за эвакуацию и помощь пострадавшим при реальном ЧС. В том числе пригодилась и альпинистская подготовка. На заключительном этапе внимание судей направлено именно на профессионализм и скорость оказания помощи. «Неправильная страховка пострадавшего, либо элементарно может быть не закручена муфта карабина. Она может расщелкнуться и пострадавший упадет в воду или на землю», - поясняет Иван Кошевой, судья Всероссийского слета студентов-спасателей «Спасатель – профессия века». этапа «разрушенный мост».

Все десять команд после прохождения маршрута сперва отдохнут, а через день пройдут экзамен по спасению людей при техногенных катастрофах на базе Иркутского пожарного спасательного отряда. А затем судьи выберут из них самых опытных спасателей России.